Freitag, 09. Oktober 2020

„Wilde Wichtel“ und „kleine Strolche“ in Heinsen

Im Kindergarten Heinsen ist eine Leitungsstelle vakant. Foto: tah

Heinsen . In der Corona-Krise sind sie systemrelevant – und auch sonst kommt es auf sie an. Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten werden gebraucht – und gesucht. So wie aktuell im Kindergarten Heinsen. Seit Kurzem ist die Leitungsstelle des Kindergartens, der zur Einrichtung „Kita Rappelkiste“ gehört, vakant. „Die wilden Wichtel“ – so heißt die Gruppe der Großen – suchen eine neue Führungskraft.

Mit Bettina Gröne und Heike Mai gehören zwei Fachkräfte dem Team an, das durch andere Mitarbeiter wie Sozialassistenten und Haushaltshilfen, ergänzt wird. Auch der gute Kontakt zur Krippe „Die kleinen Strolche“, die im gleichen Gebäude untergebracht ist, bringt positive Synergieeffekte für beide Gruppen mit sich. Und doch: Die fast 25 Kinder (und damit ist der Kindergarten dann ab Frühjahr 2021 auch voll belegt) freuen sich darauf, bald eine neue Leitung zu haben und rufen daher Erzieherinnen und Erzieher auf, sich beim Träger der Einrichtung, der Gemeinde Heinsen, zu bewerben.

