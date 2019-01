Mittwoch, 16. Januar 2019

Wildunfall zwischen Neuhaus und Schönhagen

Morgens und abends bei Dunkelheit ist die Gefahr von Wildunfällen besonders groß. Foto: TÜV Nord/istock Kenny

Neuhaus/Schönhagen. Am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, kam es im Bereich der B 497 auf einer öffentlichen Forststraße in Richtung Neuhaus zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Holzminden befuhr den Forstweg. Plötzlich überquerte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß. Das Tier verendete vor Ort. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.