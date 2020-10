Mittwoch, 21. Oktober 2020

Wildwechsel führt zu Auffahrunfall

Bei dem Unfall gab es hohen Blechschaden aber Gott sei Dank keine Verletzten.

Bad Pyrmont. Am 21. Oktober, gegen 4 Uhr, kam es auf der L 430, zwischen dem Ortsteil Hagen und dem Pyrmonter Stadtgebiet zu einem Auffahrunfall. Ein Reh soll auf der Gefällestrecke die Fahrbahn überquert haben, woraufhin der in Bad Pyrmont wohnende 29-jährige Fahrer eines älteren VW Fox bei Regen und Dunkelheit sofort eine Notbremsung durchführte. Das Reh wurde von dem Pkw nicht getroffen. Die nachfolgende 20-jährige Fahrerin aus Schieder-Schwalenberg erkannte das Fahrmanöver zu spät, konnte ihren 22 Jahre alten VW-Golf auf regennasser Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW-Fox auf. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer blieben erfreulicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann aus Bad Pyrmont unter Alkoholeinwirkung stand. Seine Atemalkoholkonzentration lag bei 0,9 Promille, daher wurde von ihm eine Blutprobe entnommen, die noch ausgewertet wird.