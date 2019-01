Mittwoch, 16. Januar 2019

Wilfried Finke stirbt mit 67 Jahren

Paderborn/Weserbergland. Finke-Möbelhäuser am Stammsitz Paderborn, in Jena, Münster, bei Erfurt, Oberhausen und in Hamm, zusätzlich die Discounterschiene Preisrebell, ein Küchenfachmarkt „XARA“ und ein Mitnahmemarkt „Carré“ – sie alle bildeten das Imperium des erfolgreichen Unternehmers Wilfried Finke. Bis zum Oktober 2018, als Finke seine Firmengruppe an die Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG verkaufte. Nur wenige Monate später, am frühen Morgen des 15. Januars, starb Wilfried Finke mit nur 67 Jahren nach schwerer Krankheit im Kreis seiner engsten Familie. (rei)

