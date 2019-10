Freitag, 18. Oktober 2019

Wilfried Klages aus Negenborn zeigt seine Fotos unter dem Motto „Best of Fred“

Wilfried Klages vor der großen Foto-Wand im „Kanapee“. Foto: rei

Negenborn. Er hat seine Fotografien schon in vielen Teilen des Kreisgebietes gezeigt, zuletzt in Vahlbruch im Café „Landlust“. Doch jetzt präsentiert er sie erstmals seinen Nachbarn und Mitbürgern in Negenborn – ab heute sind die Naturfotos von Wilfried Klages im „Kanapee“ zu sehen.

Einen Steinwurf von seinem Zuhause entfernt, nur durch die vielbefahrene B64 getrennt, hat Wilfried „Fred“ Klages in den vergangenen Tagen viele Stunden damit verbracht, rund 40 seiner Bilder möglichst ansprechend in den Gasträumen des „Kanapee“ zu verteilen. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 19. Oktober 2019