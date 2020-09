Mittwoch, 02. September 2020

Wilfried W. muss aus der Psychiatrie raus und ins Gefängnis

Im „Horrorhaus Bosseborn“ geschahen die schlimmen Verbrechen. Foto: tah

Bosseborn. Vor zwei Jahren fiel das Urteil gegen Wilfried W. Zusammen mit seiner früheren Frau Angelika W. hatte er viele Jahre lang Frauen in sein Haus in Bosseborn gelockt und dort gefoltert und gequält. Zwei Frauen starben. Er wurde zu elf Jahren Haft verurteilt, wegen verminderter Schuldfähigkeit aber in eine Forensische Psychiatrie in der Nähe von Münster eingeliefert. Seine Ex-Frau wurde zu 13 Jahren wegen Mordes verurteilt. Jetzt hat die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Münster entschieden, dass der 50-Jährige bei Begehung der Taten schuldfähig war und doch nicht in die Psychiatrie gehört. Wilfried W. kommt jetzt in ein „normales“ Gefängnis.

Insassen von Forensischen Psychiatrien werden in bestimmten Abständen untersucht. Bei dieser turnusmäßigen Überprüfung der Unterbringung kamen der Strafvollstreckungskammer in Münster Zweifel. Denn die behandelnden Ärzte meinten, Wilfried W. sei voll schuldfähig, er gehöre in ein gewöhnliches Gefängnis. Auch ein vom Gericht beauftragter Gutachter konnte das nicht ausschließen, so dass die Behandlung jetzt abgebrochen wurde. Die Anwälte von Wilfried W. prüfen, ob sie Beschwerde beim Oberlandesgericht Hamm einlegen. Die Staatsanwaltschaft überlegt, ob sie die Verhängung einer Sicherungsverwahrung nach Ablauf der Haftstrafe beantragen soll. (fhm)