Donnerstag, 11. April 2019

Willkommen bei den Hartmanns

Caroline Klütsch und Derek Nowak mitten drin in der Refugee-Welcome-Villa. Foto: Bernd Boehner

Holzminden (r). Am Dienstag nach Ostern, 23. April, um 20 Uhr präsentiert der Kulturverein Holzminden in der Stadthalle die Bühnenfassung des gleichnamigen erfolgreichen Films von Simon Verhoeven, „Willkommen bei den Hartmanns“. In einer rasanten Aufführung des Tourneetheaters Thespiskarren mit viel Witz und Herz gibt es ein Wiedersehen mit bekannten TV-Stars.Zum Inhalt: Angelika Hartmann, pensionierte Lehrerin und frustrierte Ehefrau auf der Suche nach einer sozial sinnvollen Beschäftigung, möchte sich engagieren und unterbreitet ihrer Familie eine geniale Idee: Warum nicht einem Flüchtling übergangsweise ein Zuhause bieten? Ehemann Richard, Oberarzt in der späten Midlife-Crisis, und der gemeinsame Sohn Philipp, ein in Scheidung lebender Workaholic mit anstrengend pubertierendem Sohn, sind zwar nicht gerade begeistert, beugen sich aber Angelikas Wunsch. Und so zieht in das schöne Haus der gutsituierten Hartmanns in einem Münchner Nobelviertel, in dem auch Tochter Sophie und Enkel Basti wohnen, schon bald der afrikanische Asylbewerber Diallo ein, der auf eine baldige Aufenthaltsgenehmigung hofft.

