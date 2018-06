Sonntag, 10. Juni 2018

Willkommen im Freiluft-Spielparadies!

Beim Verein Hilfe für das krebskranke Kind konnten Kinder Stofftaschen bemalen.

Holzminden. Auch im 27. Jahr hat das große Kinderfest in Kauffmannsgarten in Holzminden nichts von seiner Anziehungskraft und Attraktivität eingebüßt – ganz im Gegenteil! Vielfältiger und kreativer denn je präsentierten sich die zahlreichen Spiel- und Bastelstände, und auch das Bühnenprogramm kannte vier Stunden lang weder Stillstand noch Atempausen. Die Stadt Holzminden als Veranstalterin und das Jugendzentrum als Organisator des kunterbunten Spektakels konnten sich einmal mehr auf eine engagierte Mitgestaltung so vieler Vereine, Institutionen und Einrichtungen verlassen. Dafür dankte Amtsleiter Matthias Moersener allen Aktiven herzlich.

Bei strahlendem Sonnenschein strömten am Sonnabendnachmittag Tausende in den idyllischen Park Kauffmannsgarten an der Böntalstraße. Rund 30 Einrichtungen und Vereine hatten sich wieder mächtig ins Zeug gelegt und bereiteten den vielen Kindern (und ihren Eltern und Großeltern!) mit ihren fantasievollen Angeboten viel Freude. Kreativ sein, das war unter vielen Pavillons gefragt. Wer es lieber weniger aktiv angehen wollte, der konnte sich mit dem Elektrobus „Emil“ von der Verkehrswacht fahren lassen oder sich am vielseitigen Bühnenprogramm erfreuen. Hier wechselten die „Künstler“ nahezu im Viertelstundentakt und ernteten für ihre Darbietungen viel Applaus. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. Juni 2018. Beachten Sie bitte auch die Fotogalerie auf unserer Homepage