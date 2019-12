Donnerstag, 12. Dezember 2019

Willkommen im „Wintercafé“: HAWK-Studierende in Holzminden laden ein

Vorgestellt werden die Ergebnisse eines Workshops von Studenten und Grundschülern. Foto: HAWK

Holzminden. Gemeinsam Ideen entwickeln und unter dem Motto „DIY“ (Do It Yourself) das persönliche Umfeld und den öffentlichen Raum verschönern und beleben: HAWK-Studierende der Sozialen Arbeit wollen ihre Kommilitonen, aber auch Bürger aller Altersstufen kurz vor Weihnachten dazu inspirieren, zusammenzukommen und sich über partizipative Aktionen im persönlichen Umfeld auszutauschen. Dazu laden sie am Dienstag, 17. Dezember, zum „Wintercafé“ in das Projektlabor der Hochschule am Haarmannplatz 8 ein. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und endet um 17 Uhr. Das „Wintercafé“ bietet leckere internationale Naschereien zum Probieren an.

Kinder der Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Karlstraße und Studenten der HAWK zeigen die Ergebnisse eines Schnupperworkshops „Raumpilot/innen in Holzminden“.

