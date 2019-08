Samstag, 17. August 2019

Willkommen in der Schule!

Heute beginnt für die Schulanfänger im Kreis Holzminden ein neuer Lebensabschnitt.

Kreis Holzminden. In Holzminden und Bevern, Polle und Bodenwerder, Boffzen und Eschershausen... - an den Grundschulen im Landkreis Holzminden finden heute die Einschulungsfeierlichkeiten für die Schulanfänger statt. Für die "i"-Männchen beginnt jetzt eine aufregende Zeit. Nicht nur, dass sie sich in diesem neuen Lebensabschnitt auf die Schule, die Lehrerinnen und Lehrer und die neuen Klassenkameraden einstellen müssen, viele von ihnen werden in den kommenden Tagen und Wochen alleine im Straßenverkehr unterwegs sein. Deshalb heute zunächst allen Schulanfängern ein herzliches Willkommen in der Schule, verbunden mit dem Appell an alle Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger, die Augen offen zu halten und verstärkt Rücksicht auf Kinder zu nehmen!