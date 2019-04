Montag, 15. April 2019

Willkommen zurück Frühling!

Montagmorgen in Holzminden: Die Sonne zeigt sich wieder.

Kreis Holzminden. Schnee noch am Sonnabend, Schmuddelwetter am Sonntag - alles vergessen. Jetzt kommt der Frühling zurück! Die Experten von WetterOnline versprechen für Holzminden einen Mix von Sonne und Wolken am Montag. Nachmittags setzt sich die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad. Sonnig soll es (mit einer geringen Regenwahrscheinlichkeit am Dienstag) die nächsten Tage auch weitergehen. Die Temperaturen steigen weiter an. Schon Karfreitag könnten es 20 Grad werden. Und sonnig soll es auch über die Osterfeiertage bleiben. Was für Aussichten! (bs)