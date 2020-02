Sonntag, 23. Februar 2020

Wind und Wetter setzen beiden Teams zu

Auf den FC Stadtoldendorf, hier mit David Bisset (rechts) und den SV Holzminden mit André Bröhland warten bis zum Start der Saison noch einige intensive Trainingseinheiten.

Stadtoldendorf. Von Wind und Wetter lässt sich Fußball-Bezirksligist FC Stadtoldendorf nicht stoppen. Im Gegenteil: Trainer Mario Surmann hat gestern erst richtig aufgedreht. Erst wurde vormittags anderthalb Stunden trainiert, danach stand ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Mit 6:1 wurde der SV Holzminden geschlagen. Ein Ergebnis, das beide Trainer aufgrund der widrigen Verhältnisse einzuschätzen wissen. Mario Surmann war am Ende eines langen Arbeitstages zufrieden mit seinen Jungs. Sie hatten deutlich gewonnen und eine bessere Leistung abgerufen als in den beiden Testspielen zuvor. „Wir haben das phasenweise echt gut gemacht“, freute er sich. Weniger zufrieden war Ali Chaabu, Trainer des SV Holzminden. „Unsere Prioritäten liegen eigentlich darauf, einge gescheite taktische Ausrichtung zu finden“, meinte der Coach. Das Spiel in Stadtoldendorf sei aber eher ein Spiel gegen die widrigen Witterungsverhältnisse gewesen.

