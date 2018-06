Montag, 11. Juni 2018

Winsmann zum Vizepräsidenten gewählt

August-Wilhelm Winsmann (vordere Reihe Dritter von links) im Kreise des gesamten Präsidiums mit dem neuen Präsidenten Günter Distelrath (mit Ball am Abstoß). Foto: Agentur 54Grad

Kreis Holzminden. Der 45. Verbandstag des Norddeutschen Fußball-Verbandes im schleswig-holsteinischen Bad Malente war neben umfangreichen Rechenschaftsberichten und Ehrungen auch mit wichtigen Personalwechseln verbunden. Die wichtigste Entscheidung betraf die Position des Präsidenten: Für Eugen Gehlenborg (Garrel, Niedersachsen), der nach neun Jahren nicht wieder kandidierte, wurde Günter Distelrath, einstimmig gewählt. Einstimmig zu einem der vier Vizepräsidenten aus den jeweilig zum Norddeutschen Fußball-Verband gehörenden Landesverbänden Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wurde für Niedersachsen der aus Heinsen stammende August-Wilhelm Winsmann gewählt. Er gehört damit ebenso wie die Vertreter und Präsidenten der anderen Landesverbände, Björn Fecker (Bremen), Dirk Fischer (Hamburg), Hans-Ludwig Fischer (Schleswig-Holstein) nunmehr gemeinsam mit Günter Distelrath dem fünfköpfigem Geschäftsführenden Präsidium des Verbandes an. Der Norddeutsche Fußball-Verbandes ist einer von fünf Regionalverbänden des Deutschen Fußbball-Bundes und regelt den gesamten Spielbetrieb in der vierthöchsten Spielklasse, der Regionalliga Nord sowohl im Herren-, als auch im Jugend-, und Frauenspielbetrieb. Sitz des Verbandes ist Bremen. Im Bereich des Norddeutschen Fußball-Verbandes sind etwa 3.800 Fußball anbietende Vereine und 1,05 Millionen Mitglieder organisiert. Gegründet wurde der NFV am 15. April 1905 als Zusammenschluss der Verbände Hamburg-Altona, Bremen, Hannover, Herzogtum Braunschweig, Kiel und Mecklenburg. Weitere Informationen über den Norddeutschen Fußball-Verband gibt es im Internet unter der Adresse www.nordfv.de. (r/fhm)