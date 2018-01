Mittwoch, 17. Januar 2018

Wintereinbruch hält Polizei und Räumdienste in Trab

An der L580 kippte dieser Kleintransporter um.

Kreis Holzminden. Im Landkreis Holzminden kam es am Mittwoch bereits in den frühen Morgenstunden auf Grud starkem Schneefalls und Eisglätte zu zahlreichen Verkehrsunfällen im Landkreis Holzminden, bei denen jedoch niemand verletzt wurde. Insbesondere LKW hatten in den Bereichen Kratzeberg und Neuhaus mit den Wetterverhältnissen zu kämpfen.

Besonders viel Geduld war auf Grund eines Unfalles auf der B 497, in Höhe der sog. Teufelskurve, zwischen Neuhaus und Mühlenberg erforderlich, nachdem ein LKW-Fahrer auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Fahrzeugfront in den Straßengraben fuhr. Selbst die hinzugerufenen Bergungsunternehmen musste bis zum Eintreffen des Streudienstes warten, da auch ihnen auf Grund der Glätte keine gefahrlose Bergung möglich war. Auf Grund dessen war die B497 über mehrere Stunden gesperrt.

Auch am Mittwochabend ist es auf Grund des erneut einsetzenden starken Schneefalls bereits wieder zu mehreren Unfällen bzw. Behinderungen durch quer stehende LKW gekommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daher erneut darauf hin, die Geschwindigkeit unbedingt den widrigen Straßenverkehrsverhältnissen anzupassen und die Fahrzeugscheiben vollflächig vom Schnee und Eis zu befreien.

