Freitag, 17. Januar 2020

Winterlaufserie endet mit Rekordergebnissen

Sieger über die 20-Kilometer-Distanz: Jörn Hesse (Mitte, Platz 1), Stefan Janssen (links, Platz 2) und Martin Schoppmeier (Platz 3). Foto: PSV Holzminden

Holzminden. An die Erfolge der bisherigen Veranstaltungen konnte auch die 35. Winterlaufserie des PSV Holzminden sehr gut anknüpfen. Das neue Organisationsteam, bestehend aus Elke Dorusch, Matthias Ebeling und Werner Golüke, wartete mit vielen inhaltlichen Verbesserungen auf und konnten so die Erfolgsgeschichte der 35 Jahre laufenden Sportveranstaltung weiter ausbauen. Besonders gut angekommen ist in dieser Serie die Möglichkeit einer personalisierten Startnummer, die unter anderem den Namen des Sporttreibenden enthält, und auf Wunsch zu bekommen war. Das fördert besonders den Zusammenhalt und die Verbundenheit im Sport. Leider blieben bei den Laufterminen wieder fast durchgängig die Sonne und der Schnee aus. Oft begleitete kalter Sprühregen, Wind und Wolken die Sporttreibenden. Das hielt aber auch in diesem Jahr über 400 Sportbegeisterte nicht von der mehrfachen Teilnahme an den 13 Laufterminen ab. Mit 1.623 Zieleinläufen war die Serie noch stärker besucht als im Vorjahr und wieder eine absolutes Superlativ für den Laufsport und das Walken im Weserbergland. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen schafften 227 Teilnehmende erfolgreich mindestens fünf Wertungsläufe über die 5-, 10- oder 20-Kilometer-Strecken.

Mehr lesen Sie im TAH vom 18.01.2020.