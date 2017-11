Sonntag, 19. November 2017

Winterlaufserie startet mit neuem Rekord

Zum Start der 33. Auflage des PSV-Winterlaufes stellten sich 215 Sporttreibende ein – neuer Rekord.

Holzminden (tp). „Es ist eine riesige Freude zu sehen, wie die Winterlaufserie von Jahr zu Jahr weiterbesteht“, sagte Edgar Bettermann (PSV Holzminden) nach seinem Fünf-Kilometer-Lauf. Am Sonnabend startete nämlich bereits zum 33. Mal die Winterlaufserie des PSV Holzminden im Holzmindener Liebigstadion. Dabei gingen insgesamt 215 Läufer und Walker sämtlicher Altersklassen und Regionen an den Start, was absoluter Rekord ist. „Wir haben ein bunt gemischtes Feld. Außerdem verbuchen wir große Präsenz aus dem Raum Höxter, da der HLC Höxter neben den Betriebssportteams der stärkste Gastverein ist“, erfreute sich Organisationschef Andreas Kopp. Zugleich betonte er, wie stolz der Verein bezüglich der hohen Teilnehmerzahl und Reichweite sei. So seien sogar Läufer aus Bad Münder, Paderborn, Hannover, Lemgo und weiteren Städten dabei gewesen. „Es ist ein sehr schöner Lauftag“, meinte Kopp weiter.

Grund zur Freude hatte auch Edgar Bettermann, da er, der einstige Initiator, sprich der „Vater der Winterlaufserie“ ist. „Ich habe die Serie vor 33 Jahren ins Leben gerufen. Daher macht es mich nur stolz, dass sie bis heute weitergeführt wird“, verriet er. Über 17 Jahre leitete Bettermann die Winterlaufserie persönlich. Seit einigen Jahren blieb er der Serie nun als Teilnehmer treu. Im stolzem Alter von 82 Jahren war er jedoch nicht der älteste Läufer. Mit einer phänomenalen Zeit von 37,15 Minuten absolvierte nämlich der 83-jährige Wilhelm Wehrmann (PSV Holzminden) die Fünf-Kilometer-Strecke. Bei den Damen schaffte Margot Lange (PSV Holzminden) als älteste Walkerin mit 76 Jahren ebenfalls die Fünf-Kilometer-Strecke in rund 43 Minuten.

Für die offizielle Zeitnahme waren Winterserienlauf-Urgestein Werner Golücke und Sandra Micus zuständig, die schon nach 19,58 Minuten unter großem Applaus mit Dennis Freise (AG Solling) den ersten und schnellsten Läufer über fünf Kilometer registrierten. Schnellste der Damen war die 17-jährige Helena Kleck (TuS Ameluxen) mit 22,58 Minuten, die nach ihrem Lauf im TAH-Interview sagte: „Ich bin zwar total kaputt, aber es ist ein riesiges Gefühl und man ist total stolz, wenn man es geschafft hat“. Melina Köppelmann (Delligser SC) erlief mit 43,32 Minuten eine unglaubliche Zeit und wurde die schnellste Frau der Zehn-Kilometer-Strecke. Schnellster Mann auf selbiger Distanz war Matthias Berkemeier (TV Jahn Bad Driburg) mit starken 38,34 Minuten.

Zeitnehmer Werner Golücke ist schon seit Beginn der Winterlaufserie dabei und verriet: „In den Anfängen gab es nur 20-Kilometer-Serien. Heute ist das Teilnehmerfeld viel breiter und die meisten Teilnehmenden wählen die Fünf-Kilometer-Distanz“.

Selbst läuft er nicht mehr, stattdessen engagiert er sich seit acht Jahren als Streckenführer.

Großen Applaus gab es nochmal beim Einlauf des jüngsten Läufers Moritz Helpenstein (DJK Adler Brakel), der mit acht Jahren in 27,41 Minuten sogar seinen Vater Bernd Overmöhle über fünf Kilometer hinter sich ließ. Aufgrund seines jungen Alters fällt Moritz, nach Richtlinien des DLV, aus der allgemeinen Wertung allerdings heraus.

Zur Belohnung und Stärkung gab es nach dem Lauf für alle Teilnehmer warmen Kaffee, Tee und viele Leckereien, da auch hier der PSV Holzminden an alles gedacht hatte. „Die Leute werden bei uns sehr gut betreut, daher werden es auch immer mehr. Während dieser Winterlaufserie werden wir den 40.000 Teilnehmer, den 30.000 Mann und die 10.000 Frau registrieren, was uns riesig freut“, verriet Andreas Kopp.

Bis zum 18. Januar wird es auf die kommenden Sonnabende und Sonntage verteilt, zehn weitere Läufe geben. Die Distanzen betragen dabei stets 5-,10- und 25 Kilometer im Laufen, sowie fünf und zehn Kilometer im Walken. Nur die Läufer, die mindestens fünfmal teilnehmen, kommen in die Abschlusswertung und werden bei der Siegerehrung berücksichtigt. Für Edgar Bettermann war die Devise ohnehin schon klar: „Solange ich laufen kann, bleibe ich dabei. Wenn ich nicht mehr laufen kann, dann walke ich“.