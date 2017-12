Sonntag, 03. Dezember 2017

Winterparade der Märchenfiguren muss ohne Märchenfiguren auskommen

Trompeter Jonathan Horn aus Holzminden führte die Parade an.

Holzminden. Christina Littkemann vom Holzmindener Stadtmarketing kam sich am Sonntag wahrscheinlich vor wie eine Märchentante. Aber das, was sie den zwei Dutzend erwartungsfreudigen Teilnehmern zu Beginn der Winterparade der Märchenfiguren erklären musste, war leider kein Märchen, sondern bittere Realität: Keine einzige der sechs gebuchten Märchenfiguren hatte es am Nachmittag zur Parade nach Holzminden geschafft, alle hatte aus verschiedenen Gründen kurzfristig abgesagt und damit die Holzmindener buchstäblich im Regen stehen lassen. „Frau Holle hat es mit dem Schnee wohl etwas zu gut gemeint“, scherzte Christina Littkemann, warum ausgerechnet Frau Holle, die eigentlich auch Pechmarie und Goldmarie mit an Bord haben sollte, aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse nicht mit dem Auto nach Holzminden kommen konnte und auch die anderen absagten. Das Stadtmarketing machte jedenfalls noch das beste daraus, um die vom TAH präsentierte Veranstaltung nicht ganz abblasen zu müssen.

Lesen Sie mehr im TAH vom 4. Dezember.