Donnerstag, 27. August 2020

„Wir geben den Weihnachtsmarkt noch nicht auf“

Ralf Schwager und Inga Schaper mit dem Plan des Weihnachtsmarktes, so wie er 2020 aussehen könnte.

Holzminden. Köln hat den Großen Weihnachtsmarkt am Kölner Dom gerade abgesagt. In Holzminden hofft man weiter. „Die Gesundheit geht vor, das wissen wir“, erklären Cheforganisator Ralf Schwager und Inga Schaper vom Stadtmarketing Holzminden. Deshalb haben sie die Planung für den Holzmindener Weihnachtsmarkt umgekrempelt und ein Hygienekonzept entwickelt. Das liegt inzwischen beim Gesundheitsamt des Landkreises Holzminden. „Wir müssen die Entwicklung in Sachen Corona abwarten, bevor wir eine Entscheidung treffen“, erklärt Schwager mit Blick auf die politischen Weichenstellungen, die in Hannover und Berlin erfolgen. Letzter Termin für die Entscheidung ob Ja oder Nein: Der 15. Oktober.

