Dienstag, 30. Oktober 2018

„Wir gehn heut mit Luther-Laterne...!“

Die Schüler der Grundschule Karlstraße haben im Religionsunterricht Luther-Laternen gebastelt.

Holzminden. Nach dem großen Erfolg der Bastelaktion zum Reformationsjubiläum im letzten Jahr, sind in Holzminden auch in diesem Jahr wieder viele „Lutherlaternen“ nach der kreuzförmigen Bastelbogenvorlage von Pastor Christian Bode gebastelt worden. Diesmal hat die St. Thomasgemeinde mit der Grundschule Karlstraße kooperiert. Hier haben die Schüler der vierten Klassen im Religionsunterricht bunte und – trotz der Mustervorgabe – erstaunlich unterschiedliche Lutherlaternen gebastelt. Mit viel Eifer, Freude und Kreativität waren die Viertklässler in den letzten zwei Wochen mit Schere, Pappe, Transparentpapier und Kleber am Werk. Auch im Kunstunterricht wurde gebastelt. Rund 40 bunte und fantasievoll beklebte Papplaternen sind so entstanden.

Davon sollen möglichst viele Exemplare am Reformationstag, Mittwoch, 31. Oktober, beim Laternenumzug der St. Thomasgemeinde erleuchten. Nicht nur die Grundschulkinder sind dazu herzlich eingeladen, sondern alle Kinder mit Eltern und Großeltern. Eine selbstgebastelte Lutherlaterne ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme. Los geht es um 17 Uhr mit einer kurzen Andacht in der St. Thomaskirche. „Katharina und Martin Luther haben ihre Teilnahme zugesagt“, macht es Pastor Bode spannend. Die musikalische Begleitung übernimmt Andreas Bollmann von der Musikschule Frölich. Im Anschluss startet der kleine Laternenumzug durch das Neubaugebiet unterhalb der Thomaskirche. Nach der Rückkehr gibt es Brezeln und Getränke zur Stärkung in St. Thomas. (spe)

