Freitag, 31. Januar 2020

„Wir gestalten die Zukunft in Holzminden“

Dr. Cyril Thybaut sieht O-I am Standort Holzminden vor einer hochwertigen Herausforderung. Foto: O-I Germany

Holzminden. Dr. Cyril Thybaut schaut am Jahresanfang optimistisch in die Zukunft. Der gebürtige Franzose, der seit fünf Jahren Werkleiter von O-I Germany in Holzminden ist, steht mit seinen Mitarbeitern vor einer ganz besonderen Herausforderung, die direkt aus der Konzernzentrale kommt. O-I plant den Bau einer neuen Betriebsstätte in seinem Werk in Holzminden. Hier soll eine neue Wanne entstehen, die auf der hochmodernen und innovativen Magma-Technologie basiert. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 31.01.2020