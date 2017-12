Mittwoch, 13. Dezember 2017

„Wir haben uns heute selbst geschlagen“

Die TVerinnen Theresa Grotenburg (links) und Miriam Abels können TVB-Spielerin Marla Fuhs auch gemeinsam nicht am Torwurf hindern.

Bodenwerder. Ratlosigkeit beim TV Bodenwerder nach der 18:21-Derbyniederlage des TVB gegen den TV Stadtoldendorf in der Handball-Regionsliga der Frauen: „Wir müssen uns mal wieder knapp geschlagen geben, letztes Jahr haben wir die engen Spiele besonders zu Hause gewonnen, dies gelingt uns in dieser Saison leider nicht mehr“, sagt TVB-Trainer Lars Koltscynski.

Dabei ist seine Mannschaft gut in das Derby gestartet und führte nach neun Minuten mit 3:1. Die Abwehr stand stabil und agierte beweglich und aggressiv. Diese Spielweise brachte dem TV Stadtoldendorf allerdings einige Siebenmeter ein. Zudem wurden zu viele Würfe der Homburgstädterinnen von Außen zu gelassen. „Von irgendwo muss der Gegner ja mal aufs Tor werfen“, kommentierte Koltscynski. So kämpften sich die Gäste Tor um Tor heran, und über ein 5:5 wurden beim Stand von 8:8 die Seiten gewechselt.

Da der TV 87 die Kreisläuferin der Gastgeberinnen gut im Griff hatte, sprach Trainer Koltscynski das in der Kabine an und wollte eine Lösung finden. Zudem nahm sich die TVB-Sieben vor, sich möglichst schnell zu Beginn der zweiten Halbzeit abzusetzen. Leider wurden diese Vorhaben nicht konsequent umgesetzt. „Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht und uns nicht an die Absprachen gehalten“, ärgerte sich der Trainer nach Spielende. Hinzu kam, dass noch zwei Siebenmeter verworfen wurden. Am Ende wurde zudem zu hektisch agiert. „Der TV 87 hat uns heute nicht besiegt, das haben wir selbst getan“, resümierte Koltscynski ernüchtert. Jetzt müsse die Hinrunde aufgearbeitet werden, und wenn alle Spielerinnen wieder fit seien, werde man schon die nötigen Punkte holen, um die Klasse zu halten. „Viele Spiele haben wir nur knapp verloren, und mit anderen Wechselmöglichkeiten können wir auch konstanter spielen“.

„Wir sind recht nervös ins Derby gestartet. Das zog sich quer durch die erste Halbzeit. Dann haben wir durch eine gute Teamleistung und eine starke Abwehr ab der ersten Sekunde zu unserem eigenen Spiel zurückgefunden. Letztlich war der Derbycharakter das ganze Spiel spürbar, aber durch den Teamspirit kein Problem“, fasste TV-Sprecherin Sarah Gnioth die vergangenen 60 Minuten zusammen.

TVB: Stefanie Moch, Alexandra Hein (1), Eileen Schwake (1), Marla Fuhs (6), Laura Hecht, Anna Lange (4), Alina Stock (3), Lisa-Marie Lehmann, Janet Kluge, Paula De Groot (2), Franziska Pohl, Julia Jakob (1).

TV 87: Laura Brüning, Julia von Frankenstein, Nicke Siebert (2), Tina Hoffmann, Sarah Gnioth, Stephanie Rauls (1), Morine Verwohlt (2), Kathi Verwohlt, Theresa Grotenburg (5), Vanessa Teiwes (1), Jacquelin Hellwig, Cornelia Jacksch (3), Miriam Abels (2), Svenja Nölting (5). (ue)