Dienstag, 14. August 2018

„Wir müssen immer öfter Nein sagen“

Die Vertreter des Palliativnetzes mit ihren Gästen auf dem Balkon des Gesundheitszentrums Holzminden. Foto: rei

Holzminden. Die Informationen prasseln in hoher Geschwindigkeit auf Vertreter aus Politik und Verwaltung ein. Als Palliativmediziner und Vorsitzender des Palliativnetz-Vereins nennt Manfred Binder jede Menge Zahlen und Beispiele, die das Dilemma veranschaulichen, um das es an diesem Abend gehen soll: Den Pflegenotstand. Nach ihm ist es Michael Pfeil, Pflegedienstleiter des Ambulanten Pflegedienstes Kraft & Pfeil in Holzminden, der den alltäglichen Bürokratismus, die Überforderung der Mitarbeiter und letztlich die Mängel der Ausbildung anprangert. Zusammen mit weiteren Mitgliedern des Palliativnetzes Region Holzminden, hauptsächlich Vertreter von Pflegediensten, machen sie ihrem Herzen Luft – und machen ihren Zuhörern auch Angst. Denn mehrfach heißt es: „Wir müssen immer öfter Nein sagen!“ Das heißt: Immer öfter können die Ambulanten Pflegedienste keine neuen Patienten mehr annehmen. (rei)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 15. August 2018