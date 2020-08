Sonntag, 02. August 2020

„Wir sind am Ende, wir können nicht mehr“

Nicolas und Klaudia Eichler mit ihren Söhnen Pierre (links) und Liam. Foto: ue

Arholzen. Von einem Tag auf den anderen brach es über Nicolas und Klaudia Eichler aus Arholzen herein. Die Corona-Pandemie war plötzlich allgegenwärtig, der Shutdown zwang auch den Kreis Holzminden in die Knie, und Nikolas und seine Frau Klaudia waren als Intensivpfleger plötzlich mitten drin im Geschehen, mit zwei kleinen Kindern. Ohne Hilfe zu haben, begaben sie sich zeitweise in selbst auferlegte Quarantäne, um ihre Mitmenschen nicht zu gefährden. „Wir haben es schließlich mit Hochrisiko-Patienten zu tun“, begründet Klaudia. Seit mehr als vier Monaten leisten die Eichlers den täglichen Spagat zwischen Arbeit und Familie. Und zwischen Zwölf-Stunden-Schichten, Essen kochen, Haushalt und Kinder bespaßen haben sich die beiden noch die Zeit genommen, dem TAH ihre Geschichte zu erzählen. „Wir sind am Ende, wir können nicht mehr“, sagen sie. (ue)

