Freitag, 06. September 2019

„Wir sind Höxter – unsere Geschichten“

Bürgermeister Alexander Fischer, Annet Winklmair (Frauennetzwerk), Britta Bohr (BCA Jobcenter Kreis Höxter), Martina Gittel (Paritätischer), Claudia Pelz-Weskamp (Gleichstellungsbeauftragte Stadt Höxter) und Slobodanka Arnold eröffnen die Ausstellung. Foto: Stadt Höxter

Höxter. Es gibt viele Gründe warum Höxter lebens- und liebenswert ist. In der Fotoausstellung „Wir sind Höxter – unsere Geschichten“ berichten Rückkehrerinnen, Hiergebliebene und Zugezogene von ihren ganz persönlichen Gründen, wieso sie sich für ein Leben in Höxter entschieden haben.

Im Rahmen der diesjährigen Frauenaktionswochen stand die Ausstellung bereits in der VHS. Jetzt kommt sie in das Höxteraner Stadthaus. Seit Montag wird die Ausstellung dort bis zum 16. September im Glasgang zu sehen sein. Initiiert wurde die Ausstellung von den Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) des Jobcenters Kreis Höxter und der Agentur für Arbeit Paderborn-Höxter und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband im Kreis Höxter.

