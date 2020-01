Freitag, 24. Januar 2020

WIR und die Firma Bornemann sind Gastgeber des Delligser Neujahrsempfangs

Gastgeber-Familie Gerecke-Bornemann und von Soden mit Landrat Michael Schünemann (Zweiter von links), Bürgermeister Stephan Willudda (Vierter von rechts), Landratsabgeordneter Sabine Tippelt (Zweite von rechts) und Bundestagsabgeordneter Johannes Schraps (rechts). Foto: es

Delligsen. Der Delligser Neujahrsempfang vom Werbe-Interessen-Ring, kurz WIR, gehört zum festen Bestandteil des Jahresbeginns. In diesem Jahr war neben WIR-Vorsitzender Isabell Witte die Familie Bornemann Gastgeber, die die Delligser Vereins- und Politikvertreter sowie Geschäftsleute in ihren Firmenhallen in Empfang nahmen.

Mit Sekt, Bier und alkoholfreien Getränken wurde auf das neue Jahr in Delligsen angestoßen. „Wir hoffen wieder auf einen regen Austausch in Gesprächen zwischen den Vereinen und Gewerbetreibenden, um auch weiterhin gut zusammenzuarbeiten und auch neue Aktionen zusammen planen zu können“, begrüßte WIR-Vorsitzende Isabell Witte die Gäste und erklärte den Hintergrund der alljährlichen Veranstaltung.

Unter den Gästen befanden sich neben Vertretern aus der Delligser Gemeinde auch Bundestagsabgeordneter Johannes Schraps, Holzmindens Landrat Michael Schünemann und die Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt. (es)

