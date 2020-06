Mittwoch, 17. Juni 2020

„Wir werden alles daransetzen, die Liga zu halten“

Die Fußballerinnen des FC, Trainer, Betreuer und Funktionäre freuen sich auf den Bezirk.

Boffzen. Seit letzter Woche ist es amtlich: Die Frauenmannschaft des FC Boffzen ist Meister der Kreisliga A im Landkreis Höxter und steigt somit in die Westfalen-Bezirksliga auf. Rund 95 Prozent der Delegierten stimmten beim außerordentlichen Verbandstag des Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) für einen Abbruch der aktuellen Spielzeit mit Aufsteigern und ohne Absteiger und machten die Nullachterinnen, die sowohl punkt- als auch torgleich an der Tabellenspitze mit dem SV Steinheim liegen, allerdings mit einem Spiel weniger, zum Titelgewinner. Für das Team von FC-Coach Dietmar Larusch ist es die zweite Meisterschaft seit dem Kreis- und damit verbundenen Verbandswechsel vor vier Jahren. In der Premierensaison 2016/2017 sicherte man sich ebenfalls den ersten Platz.

