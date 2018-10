Dienstag, 30. Oktober 2018

Wird das Kunsthaus für Holzminden real?

Beim letzten Treffen in der HAWK kamen neun am Projekt Interessierte zusammen. Hier wurde noch sehr grundlegend diskutiert.

Holzminden. Leben und Interaktion sollen in die Stadtmitte! Eine der sicher spannendsten Ideen aus dem bisherigen TransZ-Projektprozess („Transformation urbaner Zentren“) für Holzminden ist der Betrieb eines Kunst- oder Künstlerhauses in der Innenstadt. Zu diesem Thema hat eine Gruppe interessierter Bürger bereits mehrfach in der HAWK zusammengesessen, um die Idee immer konkreter werden zu lassen, Detailfragen auszuarbeiten und zu beantworten. Sogar ein Ortstermin in der Fußgängerzone Obere Straße hat bereits stattgefunden, um ein leer stehendes Ladengeschäft, ein ehemaliges Reformhaus, in Augenschein zu nehmen. Denn ein solches Haus künstlerischer und kultureller Begegnung, in dem Kunst entsteht, also Künstler arbeiten, in dem Ausstellungen, Konzerte oder Lesungen stattfinden und in dem Menschen Menschen treffen können, soll in einem ungenutzten Ladengeschäft entstehen. Bis dahin gibt es aber noch viele Fragen zu klären, unter anderem die konkrete Entscheidung für eine Immobilie, Vertragliches, Kosten(übernahme), Trägerschaft, Schlüsselgewalt und wer letztendlich die Arbeit macht. (spe)

