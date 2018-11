Freitag, 02. November 2018

Wird die Astrid-Lindgren-Schule neu gebaut?

Der Schulstandort gilt als zukunftssicher, doch der alten Astrid-Lindgren-Schule droht der Abriss. Foto: spe

Holzminden. Baut die Stadt Holzminden in den nächsten Jahren gleich zwei neue Grundschulen? Der Schulstandort Karlstraße steht mit dem mit vielen Mängeln und Kompromissen behafteten alten Schulgebäude ohnehin in Frage und könnte durch einen Grundschulneubau an der Wilhelmstraße (heute Campe I) mittelfristig ersetzt werden. So hat es die nach Querelen schneller als geplant aufgelöste Arbeitsgruppe Grundschulen empfohlen. Nicht infrage hingegen steht langfristig der Schulstandort Astrid-Lindgren-Schule am Grimmenstein – wohl aber der Erhalt des Bestandsgebäudes, in das bereits hohe Sanierungsmittel geflossen sind. Ein von der Stadt beauftragter Projektmanager, der einen Architektenwettbewerb für die Überplanung der Astrid-Lindgren-Schule vorbereiten und Vorschläge zu Neubau oder (Teil-)Sanierung machen soll, empfiehlt einen Neubau am Standort. Dies hätte Investitionskosten von rund 13 Millionen Euro bis 2022 zur Folge. Im Haushalt 2019 hat die Verwaltung bereits Mittel in Höhe von 740.000 Euro eingepreist und damit die Stadtpolitik doch recht überrascht. Die muss nun schnell über die „Asli“-Zukunft und Millioneninvestition entscheiden. Am 20. November findet eine Sonder-Ausschuss-Sitzung zum Thema statt. (spe)

