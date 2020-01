Samstag, 18. Januar 2020

Wird es noch Winter im Landkreis Holzminden?

Die Sonne steht zwar immer noch tief am Horizont Mitte Januar, schafft es aber immerhin um die Mittagsstunden über die anliegenden Höhenzüge hinweg zu „linsen“ und sorgt für interessante Licht- und Schattenspiele im engen Hellental. Foto: hön

Hellental. „Ist bis Dreikönigstag kein Winter, so folgt auch keiner mehr dahinter“ lautet eine oft zitierte Bauernregel. Und bei Halbzeit des meteorologischen Winters zur Januarmitte machen Schnee und Eis weiterhin keine Anstalten, sich in der Region blicken zu lassen. Im Gegenteil: Die letzten Tage brachten regelmäßig Höchstwerte von über zehn Grad und bei viel Sonnenschein fühlte es sich zumindest von Mittwoch bis Freitag schon mehr nach Vorfrühling als nach Winter an. Selbst in den höchsten Lagen des Sollings sucht man ihn vergeblich, auch dort erinnert nur vereinzelter Reif an sonnenabgewandten Stellen etwas an die Jahreszeit, die sonst gerne für nordischen Freizeitwintersport genutzt wird. Namentlich nicht bekannte Augenzeugen wollen den Winter zuletzt ganz im Süden des Landes in den Alpen gesehen haben, doch selbst von dort meldeten viele Stationen im Vorland am Freitagmorgen keinerlei Schnee. Selbst in Reit im Winkl, aufgrund seiner speziellen Lage im Leukental trotz einer Höhe von nur 700 Metern über NN einer der schneesichersten Orte Deutschlands, wurden nur 5 Zentimeter gemessen und von Norddeutschlands höchstem Berg, dem Brocken, auf 1.134 Metern Stationshöhe lediglich Schneeflecken vermeldet. „Flecken“ beschreiben eine durchbrochene Schneedecke, die sich über weniger als 50 Prozent der Fläche erstreckt. (hön)

Mehr lesen Sie im TAH vom 18. Januar 2020