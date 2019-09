Montag, 16. September 2019

Wird „Sperrmüll auf Abruf“ in Holzminden fortgesetzt?

Was spricht für „Sperrmüll auf Abruf“, was dagegen? Die Kreispolitiker werden heute über dieses Thema entscheiden. Foto: Archiv

Kreis Holzminden. Seit 2017 gibt es in Holzminden das Modellprojekt „Sperrmüll auf Abruf“. Seitdem wird der Sperrmüll nicht mehr wie bisher dreimal jährlich in festen Bezirken abgefahren, sondern ausschließlich nach Terminvereinbarung. Die Menschen greifen zum Telefon, die Abfallwirtschaft kümmert sich um den Sperrmüll. Seit zweieinhalb Jahren läuft dieses Modellprojekt in Holzminden (ohne die Sollingortschaften), seit Anfang des Jahren wird auch in der Münchhausenstadt Bodenwerder der Sperrmüll auf Abruf abgeholt.

Am Dienstag, 17. September, kommt im Holzmindener Kreishaus der Betriebsausschuss Abfallwirtschaft zusammen, um über die Zukunft dieses Modellprojekts zu entscheiden. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH am 17. September 2019