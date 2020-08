Montag, 10. August 2020

Wird Symrise in den Dax gehoben?

Symriser haben fast alle „den richtigen Riecher“. Hat ihn die deutsche Börse auch? Foto: Symrise

Holzminden. Nein, in den Laboren und den Büros am Hauptsitz von Symrise in Holzminden wird nicht hinter vorgehaltener Hand über einen etwaigen „Aufstieg“ in den Dax getuschelt. Der Betrieb läuft wie immer, soweit das unter Corona-Bedingungen möglich ist. Gerade erst hat der erste Halbjahresbericht 2020 mit einem Umsatzanstieg von 7,6 Prozent wieder für Furore gesorgt. Und bei dieser Gelegenheit wurde Vorstandsvorsitzender Dr. Heinz-Jürgen Bertram auch nach der Möglichkeit gefragt, Nachfolger von Wirecard im Dax zu werden.

Seit im Juni die Wirecard-Insolvenz als Krönung des Finanzskandals mit kriminellen Machenschaften bekannt wurde, rätseln Börsianer und Finanzexperten über einen neuen Dax-Kandidaten. Und von Beginn an wurde Symrise (sehr erfolgreich im Mdax) als „heißer Anwärter“ gehandelt. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 11. August 2020