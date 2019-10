Montag, 21. Oktober 2019

Wittenburger lüften ein Geheimnis in Heinsen

Kurios, kurzweilig und kein Klamauk. Die neue Inszenierung der Wittenburger.

Heinsen. Das will gekonnt sein: der Heinser Theaterverein „Die Wittenburger“ stellt in diesem Herbst seine 17. Inszenierung in der Mehrzweck Halle in Heinsen zur Schau. Nach all den Jahren gelingt es dem Ensemble jede Saison aufs Neue, ein Theaterstück zu finden, für das Darsteller im passenden Alter zur Verfügung stehen, das dem Anspruch der Vereinsmitglieder gerecht wird und vor allem: das dabei dem Geschmack des Publikums entspricht. Mit Chester Roshams „Geheimnis von Cheatham Hall“ hat sich der Verein 2019 für eine Kriminalkomödie entschieden, die den Zuschauern in der Heinser Inszenierung einen kurzweiligen Abend beschert, ohne dabei abgedroschen-platt zu sein.

Am kommenden Wochenende haben alle Freunde des Heinser Theaters noch einmal Gelegenheit, dabei zu sein, wenn Cheatham Halls Geheimnis erneut gelüftet wird. (beb)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 21.10.2019