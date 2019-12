Mittwoch, 11. Dezember 2019

Wohnen am Rosenbusch in Stadtoldendorf

Das neue Wohngebiet wird 33.000 Quadratmeter umfassen. Foto: pixabay

Stadtoldendorf. In Stadtoldendorf gibt es eine „unwahrscheinlich hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen“, weiß Bauamtsleiter Jürgen Meyer. Das noch junge Wohngebiet „Rumbruch“ ist vollständig vermarktet. Eine gute Nachricht dazu hat sich in Stadtoldendorf schnell verbreitet: die Stadtverwaltung hat ein neues Wohnbaugebiet ausgewiesen, das an den Rosenbuschweg, der vom Mühlenanger abgeht, angeknüpft werden soll. Es ist das Neubaugebiet „Rosenbusch Süd“. „Wir haben schon jetzt etliche Vormerkungen“, informiert Meyer im Gespräch. Bis zu 30 Bauplätze können im neuen Wohngebiet ausgewiesen werden. Die einzelnen Grundstücke sollen 650 bis 1.000 Quadratmeter bemessen und bilden zusammengenommen eine Fläche von 33.000 Quadratmetern. (beb)

