Freitag, 12. April 2019

Wohnen und Pflegen in der Seniorenresidenz an der Bleiche

Auf diesem Areal zwischen Bleiche und Herrenbach soll die Seniorenresidenz entstehen. Foto: spe

Holzminden. Die Stiftung Evangelisches Krankenhaus plant zusammen mit dem christlichen Gesundheitskonzern Agaplesion eine zentrumsnahe neue Wohn- und Pflegeeinrichtung in Holzminden. Die beiden Partner, die auch gemeinsam Träger des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden sind, werden dabei von der Specht Gruppe mit Sitz in Bremen unterstützt, die als Bauträger fungieren wird. Die neue Einrichtung, zunächst als klassische Seniorenresidenz geplant, entsteht auf dem etwa 8.000 Quadratmeter großen Grundstück der ehemaligen Weser- oder „Knäpper-Mühle“ zwischen Bleiche, Herrenbach und Mühlengraben in Holzminden. Auch eine Brotfabrik war hier einmal ansässig. Genau gegenüber befindet sich der Naschgarten.

„Das ist ein Grundstück in bester Lage“, schwärmt Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter der Specht Gruppe. Die späteren Bewohner hätten einerseits einen unverbaubaren Blick in die Weserwiesen und wohnten andererseits nur wenige hundert Meter von der Innenstadt entfernt. Zurzeit laufen die Planungsarbeiten für die Bebauung des Grundstücks auf Hochtouren. Die bestehenden Gebäude müssen größtenteils abgerissen werden. Etwa 90 stationäre Pflegeplätze können hier entstehen. Ein Angebot des betreuten Wohnens oder gar eine Kita könnten folgen. Baustart soll im nächsten Jahr sein. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. April