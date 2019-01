Samstag, 19. Januar 2019

Wohnhaus in Scharfoldendorf brennt nieder - B 240 gesperrt

Die Feuerwehren sind mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Symbolfoto TAH

Scharfoldendorf. Ein Wohnhaus in Scharfoldendorf ist bei einem Vollbrand am Sonnabendmorgen ein Raub der Flammen geworden. Um kurz vor 8 Uhr wurden ein Dielenbrand, starke Verrauchung und Flammen gemeldet. Einer der vier im Haus lebenden Personen war durch knisternde Geräusche wach geworden und hatte so das Feuer bemerkt. Alle vier Bewohner blieben unverletzt. 100 Feuerwehrleute eilten in der Lüerdisser Straße, auch der Rettungsdienst des Landkreises mit zwei Wagen und Notarzt. Sie wurden später von den Johannitern abgelöst. Auch zwei Drehleitern kamen zum Einsatz. Kleintiere konnten gerettet werden. Das Feuer hatte sich schnell ausgebreitet und richtete großen Schaden an, auch der Dachstuhl brannte komplett aus. Probleme bereitete das auf der Straße gefrierende Löschwasser. Die B 240 musste während des Einsatzes gesperrt werden, die Umleitung führt über Oelkassen. (gl/spe)

