Montag, 25. Dezember 2017

Wohnungsbrand am Heiligabend

Drei Stunden dauerte der Einsatz in der Kirchtalstraße in Grünenplan.

Grünenplan. Es war kurz nach 20 Uhr am Heiligabend, als die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Grünenplan und Delligsen alarmiert wurden. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand in einem Fachwerkhaus in Grünenplan. Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort in der Kirchtalstraße eintrafen, drang dichter Qualm aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der betreffenden Wohnung. Jedoch wurde den Einsatzkräften unter der Leitung des Grünenplaner Ortsbrandmeisters gemeldet, dass sich noch Haustiere im Gebäude befänden. Sofort ließ Einsatzleiter Holger Gerke den „1. Nachalarm“ auslösen und forderte somit weitere Kräfte an. Zusätzlich wurden auch die Drehleiter und ein weiteres Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Alfeld hinzu gezogen.

Unter Atemschutz drangen die Feuerwehrleute in die betroffene Wohnung vor und begannen mit den Löscharbeiten. Auch von außen wurde durch eine zerborstene Fensterscheibe Wasser in das Feuer gespritzt. Mit Hilfe der Drehleiter wurden zudem Dachziegel entfernt, um an darunter liegende Glutnester zu kommen.

Schnell zeigten die Löschmaßnahmen ihre Wirkung. So konnte verhindert werden, dass das Feuer auf das gesamte Haus übergriff. Sieben erwachsene Personen sowie zwei Kinder wohnen in dem Mehrfamilienhaus, das nach dem Brand auf Grund der Rauchbelastung vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Alle kamen zum Glück erst einmal bei Verwanden unter. Zwei Männer mussten allerdings nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Alfeld gebracht werden. Gerettet werden konnten auch eine Katze und ein Schäferhund. (gl)

