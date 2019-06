Sonntag, 02. Juni 2019

Wohnungsbrand in Stadtoldendorf

60 Feuerwehrleute waren am Sonntagabend im Einsatz. Foto: tah/Symbolbild

Stadtoldendorf. Einsatz für die Feuerwehr am Sonntagabend, 2. Juni. Gemeldet wurde um kurz nach 21.30 Uhr ein Wohnungsbrand in der Deenser Straße. Als die Feuerwehrleute der Wehren Stadtoldendorf und Lenne unter Führung von Stadtoldendorfs Ortsbrandmeister Jens Siebeneicher in der Deenser Straße eintrafen, hatten die Bewohner den Brand gelöscht. Eine Pfanne auf dem Herd war wohl für das Feuer verantwortlich. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz in die Wohnung und brachte schließlich den Hochdrucklüfter zum Einsatz. Polizei, Rettungswagen und Notarzt waren ebenfalls vor Ort. (gl/fhm)