Donnerstag, 13. Februar 2020

Wolf bei Bad Pyrmont und Lügde gesichtet

Mehrmals wurde am Dienstag ein Wolf gesichtet. Foto: Pixabay

Bad Pyrmont/Lügde. Mehrmals wurde am Dienstag, 11. Februar, im Bereich um Lügde und Bad Pyrmont von mehreren Personen unabhängig von einander ein Wolf gesichtet. Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft Niedersachsen, hat die Sichtungen anhand eines Videos und mehrerer Fotos bestätigt. Bei dem mehrfach beobachteten Tier handele es sich um einen Wolf, so der Wolfsexperte. Reding ist im Auftrag des Umweltministeriums und des NLWKN für das Wolfsmonitoring in Niedersachsen zuständig. (fhm)

