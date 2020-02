Donnerstag, 13. Februar 2020

Wolf bei Polle gesichtet – Landkreis informiert Weidetierhalter

In Polle wurde am Dienstag ein Wolf gesichtet. Das Foto ist ein Beispielbild und zeigt Wölfe aus dem Wildpark Neuhaus. Foto: bs

Polle. Am Donnerstagvormittag, 13. Februar, konnte in der Gemarkung Polle eine Wolfsichtung dokumentiert werden. Das hat ein Sprecher des Landkreises Holzminden auf Anfrage des TAH bestätigt. Dabei handelt es sich offensichtlich um das Tier, das schon am Dienstag im Bereich Bad Pyrmont-Lügde gesichtet wurde. Der Landkreis Holzminden informierte vorsorglich die Weidetierhalter, damit sie nach Möglichkeit entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen können. Am Dienstag, 11. Februar, hatten mehrere Personen unabhängig voneinander im Bereich um Lügde und Bad Pyrmont einen Wolf gesichtet. Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft Niedersachsen, hatte die Sichtungen anhand eines Videos und mehrerer Fotos bestätigt. (fhm)

