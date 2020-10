Mittwoch, 07. Oktober 2020

Wolfstage im Wildpark Neuhaus

Wölfe sind die Attraktion im Wildpark Neuhaus. Foto: Willeke

Neuhaus. Die Herbstferien stehen im Wildpark Neuhaus ganz im Zeichen des Wolfes. Bereits vor 20 Jahren sind die ersten Wölfe wieder in Deutschland heimisch geworden und seitdem auch in einigen Regionen Niedersachsens vertreten. Immer wieder gibt es Hinweise und Meldungen auf Wolfssichtungen. Aber sind sie eigentlich leicht zu erkennen? Warum sind die Tiere auf Wanderschaft? Was genau unterscheidet Wolf und Hund? Seit vielen Jahren leben im Wildpark Neuhaus, einer Erlebniseinrichtung der Niedersächsischen Landesforsten, Europäische Wölfe.

In diesem Jahr bietet der Wildpark Neuhaus Führungen zum Thema Wolf an. Die Führungen sind für Erwachsene und Kinder geeignet und dauern etwa zwei Stunden. Im Anschluss an den Wildparkrundgang gibt es am Kiosk im Wildparkhaus eine kleine Stärkung, Brötchen mit Wildbratwurst. Die Termine sind am 14., 15., 16., 21., 22. und 23. Oktober jeweils um 15.30 Uhr.

Aufgrund der Coronabestimmungen ist für alle Veranstaltungen eine Anmeldung zwingend erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Mund- und Nasenschutz zum Teil erforderlich. Eine Anmeldung mit Namen und Telefonnummer ist erbeten bei der Touristinformation Hochsolling, Telefon 05536/1011.

Ab dem 12. bis zum 23. Oktober ist die Bundesstraße zwischen Schönhagen und Neuhaus im Bereich der Ahlequellen komplett gesperrt. Der Wildpark ist jedoch weiterhin über Neuhaus erreichbar. Eine Umleitung ist ausgeschildert.