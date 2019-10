Sonntag, 27. Oktober 2019

Woodstock kommt an die Weser

Die Musik von Janis Joplin wird zu hören sein. Foto: woodstockthestory.com

Beverungen. „Ist es denn wirklich schon 50 Jahre her? Man denkt, das war doch erst vor wenigen Wochen. Wir haben doch damals unseren Augen nicht getraut. Drei Tage Love, Peace und Rockmusik“, erinnert sich Volker Faltin, der seit mehr als 40 Jahren in Beverungen das eine oder andere Rockkonzert für die Kulturgemeinschaft organisiert hat. Heute, ein halbes Jahrhundert später, lädt „Woodstock - the Story – live in Concert“ alle Blumenkinder auf ihrer Deutschlandtournee am Mittwoch, 30. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadthalle Beverungen dazu ein, den Spirit des unsterblichen Sommers 1969 noch einmal live zu erleben.

