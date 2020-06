Dienstag, 09. Juni 2020

Workshop zur Dorfentwicklung in Deensen

Konzentriert wurde in dem Workshop gearbeitet. Foto: rcl

Deensen. Vor dem Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt, sagt bekanntlich ein altes Sprichwort. Und so erinnerten die coronabedingten und in der Grundschule Deensen aufgebauten Tisch-Inseln an eine der laufenden Abiturprüfungen – nur dass es sich hier um eine freiwillige Zusammenkunft zu einem Workshop handelte.

Eingeladen hatten seitens der Verwaltung Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders und Bauamtsleiter Jürgen Meyer. Mit der Planungsgruppe Puche sollte die Antragstellung zur Aufnahme von fünf Gemeinden der sogenannten „Dorfentwicklung Nord – Solling“ vorbereitet werden. Von den Dörfern Deensen, Braak, Heinade, Hellental, Merxhausen waren „Experten“ geladen, die wesentliche Stärken und Schwächen sowie prioritäre Handlungsfelder erarbeiten sollten. (rcl)

