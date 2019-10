Freitag, 25. Oktober 2019

Wünsche für die Holzmindener Innenstadt

Die befragten Personen haben ganz verschiedene Meinungen zur Holzmindener Altstadt. Foto: ap

Holzminden. Ein Geschäft nach dem anderen macht die Schotten in der Holzmindener Innenstadt dicht. Das Allheilmittel gegen Leerstände lässt parallel auf sich warten. Stattdessen leeren sich immer mehr Schaufenster. Die Bevölkerung grübelt und tauscht sich in den sozialen Medien aus. Die TAH-Volontärinnen Anika Pfeiffer und Berlind Brodthage haben mal vor Ort nachgefragt. Was für Wünsche haben die Menschen eigentlich für ihre Holzmindener Innenstadt?

Mehr lesen Sie im TAH vom 26. Oktober 2019.