Montag, 09. März 2020

Würgassen: Erster Widerstand formiert sich

Kein Atomdreck im Dreiländereck: Unter diesem Motto bildete sich am Samstagnachmittag eine spontane Aktion in der Würgasser Kurve vor dem stillgelegten Akw Würgassen. Foto: Henke

Würgassen. Von Beverungen bis Bad Karlshafen, von Lauenförde bis Trendelburg – die Menschen im Dreiländereck an der Oberweser hatten am Wochenende nur ein großes Thema: das geplante Zwischenlager für Atommüll im Würgassen. Wie eine Bombe war die Nachricht von den Plänen der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) am Freitag über die Menschen der Region hereingebrochen. Der TAH sammelte am Montag eine Reihe von Meinungen und Stellungnahmen.

Schon am Sonnabendnachmittag versammelte sich eine Gruppe von etwa 30 Bürgerinnen und Bürgern in der Würgasser Kurve vor dem stillgelegten AKW. Die Gruppe hatte sich spontan über soziale Medien zusammengefunden. Einhellige Meinung der Teilnehmer war, dass sich die Region gegen diese Pläne zur Wehr setzen müsse.

Der Protest gegen die Pläne der BGZ bildet sich überparteilich: das zeigte die Teilnahme von Ratsmitgliedern im Samtgemeinderat Boffzen und im Gemeinderat Lauenförde: Mit dabei waren Edith Götz und Heinrich Wenisch (CDU) sowie Erich Gauding (parteilos) und Gerd Henke (Grüne).

