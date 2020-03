Samstag, 07. März 2020

Würgassen: „Ich hätte erwartet, eher unterrichtet zu werden“

Blick auf das Gelände des früheren Atomkraftwerkes Würgassen. Bald soll hier wieder reger Verkehr an den Werkstoren herrschen, wenn die BGZ ihre Pläne realisieren kann. Foto: bs

Würgassen. Da sie zum Pressegespräch nicht eingeladen waren und von dem Vorhaben auch erst wenige Stunden vorher unterrichtet wurden, haben MDB Christian Haase, MdL Matthias Goeken, Landrat Friedhelm Spieker und Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm eine schriftliche Stellungnahme geschickt. Darin heißt es:

„Uns ist bewusst, dass ein Vorhaben von der geplanten Dimension einen Vorlauf benötigt, der auch einer gewissen Geheimhaltung unterliegen muss. Dass aber die örtlichen politischen Repräsentanten praktisch zeitgleich mit der Öffentlichkeit informiert werden, hat uns irritiert“. MdB Christian Haase: „Als Bundestagsabgeordneter hätte ich bei einer Planung des Bundes erwartet, dass ich über die Planungen, die meinen Wahlkreis betreffen, eher unterrichtet werde. Das klappt mit allen anderen Ministerien und Behörden gut. Dass die BGZ auf der Suche ist, war bekannt. Dass ich aber erst nach der Presseankündigung der BGZ und auf massiven Druck hin Informationen vom zuständigen Staatssekretär des BMU, Herrn Flasbarth, bekomme und die Ministerin Frau Schulze für mich nicht zu sprechen war, zeigt das Kommunikationsdesaster.“

In dem kurz vor dem Pressegespräch angebotenen Gespräch mit der BGZ, an dem MdL Goeken, Landrat Spieker und Bürgermeister Grimm teilnahmen, wurde deutlich gesagt, dass die Region seit vielen Jahren vergessen werde. MdL Matthias Goeken: „Planungen kommen nur sehr zögerlich voran. Gerade bei den Bundesstraßen erleben wir dieses bei der B 64 und B 83. Hinzu kommen Bahnstrecken, die nicht für den Güterverkehr ausgelegt sind. Auch wenn das frühere Kraftwerk in der Nähe der Bahnstrecke Ottbergen-Göttingen liegt, wird sehr genau zu untersuchen sein, ob diese Strecke für eine Anlieferung von Konrad-Containern geeignet ist.“

Landrat Friedhelm Spieker: „Gleiches gilt für die Bundesstraßen. Auch hier muss der Bund für Verbesserungen sorgen, wenn man so ein Projekt in einer Region plant, die ansonsten bei der Verkehrsplanung hinten ansteht. Es war gesellschaftspolitischer Wille, aus der Atomkraft auszusteigen. So sehe ich den Bund nun auch in der Verpflichtung, dafür die richtigen Rahmenbedingungen und Konzepte zu schaffen.“

Bürgermeister Hubertus Grimm war es wichtig, unverzüglich die Menschen vor Ort über das Projekt aufzuklären: „Ich habe eine Bürgerversammlung in Würgassen eingefordert... Zudem wird die BGZ in der nächsten Ratssitzung berichten. Alle Informationen müssen auf den Tisch und die hier lebenden Menschen müssen wissen, welche Einflussmöglichkeiten sie auf das Verfahren haben.“

„Wenn es am Ende unvermeidlich ist, dass der Standort des Logistikzentrums in Würgassen ist, müssen die Region und die Stadt Beverungen davon wirtschaftlich profitieren. Diese hat lange unter dem Strukturwandel gelitten und ist zwischenzeitlich sogar in die Haushaltssicherung abgerutscht. Es muss wie in anderen betroffenen Regionen ein angemessener finanzieller Ausgleich für die Belastungen erfolgen. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Stadt Beverungen von zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen durch den Betrieb profitiert, bestenfalls durch Verlegung des Betriebssitzes der BGZ nach Beverungen“, so Christian Haase abschließend.