Donnerstag, 08. Oktober 2020

Würgassen: Mit Betonpfählen soll gegründet werden

Nach diesem Verfahren sollen die Betonpfähle gesetzt werden.

Würgassen. Die Vorbereitungen für das Projekt „Logistikzentrum Konrad“ in Würgassen gehen weiter. Auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerkes soll ein Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Stoffe entstehen. Aus dem Lager in Würgassen sollen die Abfälle in das Endlager „Schacht Konrad“ gebracht werden. Zu den Vorbereitungen gehört die Erstellung eines Baugrundgutachtens für den geplanten Standort, das jetzt vorgelegt wurde. Das Gutachten zur Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Bodens bildet eine wichtige Grundlage für die weiteren bautechnischen Planungen sowie für die Überprüfung des Vorhabens durch die Genehmigungsbehörde. Auf der Homepage der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) mit der Adresse logistikzentrum-konrad.de wurde das Gutachten veröffentlicht. Die Ergebnisse des Gutachtens wurden bei der Info-Veranstaltung der BGZ in der Stadthalle Beverungen vorgestellt. (fhm)

