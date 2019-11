Donnerstag, 28. November 2019

Wunschsterneaktion mit der Kinderheimat Neuhaus läuft

Jeder kann mithelfen, Kinderwünsche zu erfüllen. Foto: Stadtmarketing Holzminden

Holzminden. Was für viele Kinder selbstverständlich ist, ist es für andere Kinder leider nicht: Geschenke zu Weihnachten zu bekommen. Um Kinderaugen an Heiligabend zum Leuchten zu bringen, bietet die Stadtmarketing Holzminden GmbH gemeinsam mit der Kinderheimat Neuhaus unter dem Motto „Wünsch dir was…“ wieder eine Wunschsterneaktion für bedürftige Kinder an.

Ab sofort warten die Sterne mit den unterschiedlichsten kleinen Wünschen im Wert von maximal 20 Euro im Stadtmarketing-Büro, Markt 2, auf ihre Besitzer. Jeder kann den Kindern ihr Weihnachtsfest verschönern, im Stadtmarketing-Büro vorbeikommen, einen der Weihnachtssterne abholen und dann den persönlichen Weihnachtswunsch eines Kindes erfüllen.

Das erworbene Geschenk ist bis zum 12. Dezember im Büro abzugeben. Die Geschenke werden dort gesammelt und kurz vor Weihnachten der Kinderheimat Neuhaus zur Verteilung ausgehändigt. Die Stadtmarketing Holzminden GmbH freut sich über teilnehmende Holzmindener.