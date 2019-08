Mittwoch, 07. August 2019

Xletic Challenge „Mitten in Deutschland“ in Stadtolddendorf

Xletic in Stadtoldendorf ist eine besondere Herausforderung für die Teilnehmer. Foto: Buron

Stadtoldendorf. Deutschlands größte Hindernislaufserie ist am Sonnabend, 17. August, wieder zu Gast in Stadtoldendorf. Die Veranstaltung im Offroad Park Mammut ist die sechste Xletix Challenge. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit an übe 30 Hindernissen ihre Grenzen zu testen. Über 5.000 Teilnehmer werden auf der S-, M- oder L-Distanz die wohl schlammigste Strecke der Serie erleben. Die Location „Mitten in Deutschland“ bietet alles, was das Challenger-Herz begehrt: tiefe Acker mit lehmigen Schlammböden, verwunschene Waldlandschaften und weite Wiesen und Felder. Sogar einige Höhenmeter gilt es zusammen zu bewältigen. Unter Hinderniserfahrenen Läufern gilt die Xletix-Challenge im Mammutpark als „Schlammfestival“. (fhm)

