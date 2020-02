Sonntag, 23. Februar 2020

„Yulia“ sorgt für viel Wasser und umgestürzte Bäume im Kreis Holzminden

Viel Wasser aus dem Solling: Das Foto entstand am Sonntagmittag am Wehr bei „Leclaire’s Mühle“ in Holzminden. Foto: spe

Kreis Holzminden. Das nächste Sturmtief ist am Wochenende über den Landkreis Holzminden gefegt und hat viel Wasser mitgebracht. Diesmal war es „Yulia“, die ordentlich gerüttelt und auf durchgeweichten Böden so manchen Baum geworfen hat. Das viele Wasser von oben lässt die Pegel von Teichen, Bächen und der Weser ansteigen und macht die Böden tief und teilweise unpassierbar. Für die Einsatzkräfte bedeutete das Sturmtief am Sonntag erhöhte Alarmbereitschaft, und überall im Landkreis Holzminden waren sie auch im Einsatz. Bäume fielen auf Straßen oder blockierten sie vollends. Keller liefen voll Wasser, in Holzminden mussten die Wehre gezogen werden, und Fassadenteile drohten abzubrechen. Bis zum Abend fegte „Yulia“ beherzt weiter, und mit Einsätzen war auch in den weiteren Abend- und Nachtstunden zu rechnen. Wer Montagmorgen mit dem Auto über Land muss, sollte sehr vorsichtig fahren! (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 25. Februar