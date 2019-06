Montag, 03. Juni 2019

„Zählen, was zählt“

Insekten wie auch der selten gewordene Admiral sollen gezählt werden. Foto: NABU

Kreis Holzminden. Unter dem Motto „Zählen, was zählt“ führt der NABU bis zum Sonnabend, 9. Juni, sowie von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 11. August, innerhalb seines Citizen Science-Projektes „Insektensommer“ erneut eine große Insektenzählung in Deutschland durch. Naturfans sind bundesweit aufgerufen, die Summer, Brummer und Krabbler in ihrer Umgebung zu beobachten und unter www.insektensommer.de online oder über die kostenlose NABU-App „Insektenwelt“ für IOS und Android zu melden. Sie enthält über 120 in Deutschland häufig vorkommende Arten.

